Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь актуализировало подробный путеводитель по отчислениям на государственное социальное и пенсионное страхование для всех категорий плательщиков. Соблюдение этих правил напрямую влияет на формирование страхового стажа и будущие пенсионные права граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе трудового ведомства, основная нагрузка по формированию фонда традиционно лежит на нанимателях. За каждого официально трудоустроенного сотрудника работодатели обязаны отчислять в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) 34% от общего фонда заработной платы. Из этой суммы 28% направляется на пенсионное обеспечение, а 6% — на социальное страхование. Сами работники также участвуют в финансировании своей будущей пенсии: с их заработка удерживается 1%, который работодатель перечисляет самостоятельно.

Иные условия предусмотрены для представителей бизнеса и самозанятых, которые обеспечивают себя работой сами. Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы уплачивают взносы в размере 35% (из которых 29% идет на пенсионное страхование, а 6% — на социальное). Общая сумма их платежа рассчитывается на основе фактически полученных доходов, однако для адвокатов и нотариусов установлен нижний порог — взнос не может быть рассчитан от суммы меньше минимальной заработной платы (МЗП).

Особый механизм администрирования действует для плательщиков налога на профессиональный доход (НПД). Для них взнос в ФСЗН составляет 60% от уплаченной суммы налога и идет исключительно на пенсионное страхование. Министерство по налогам и сборам переводит эти средства в фонд автоматически. При этом плательщики НПД могут добровольно делать дополнительные взносы, чтобы увеличить свой страховой стаж.

Для остальных категорий физлиц, занятых самостоятельной деятельностью, ставка зафиксирована на уровне 29% и ориентирована только на пенсионное страхование. По такому тарифу взносы уплачивают граждане, работающие с уплатой единого налога, ремесленники, а также владельцы агроусадеб, оказывающие услуги в сфере агроэкотуризма. Расчет производится от суммы определенного ими дохода, но базой для начисления должна выступать сумма не ниже официально установленной МЗП.