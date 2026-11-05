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Экономика РБ
БЕЛДЖИ УСТАНОВИЛ РЕКОРД ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ
10:24 06.11.2026
Октябрь 2026 года стал рекордным месяцем для отечественного автопроизводителя СЗАО «БЕЛДЖИ», сообщает Telegram-канал предприятия.
Модели предприятия продемонстрировали высокие результаты продаж, подтвердив растущий интерес жителей республики к автомобилям локального производства и доверие к бренду.
Главным драйвером этого успеха стало обновление модельного ряда, среди которого особую популярность завоевал кроссовер BELGEE X50+. Всего за один месяц покупатели сделали выбор в пользу этой модификации более 1500 раз. Высокий спрос сохраняется и на базовую модель BELGEE X50 — в течение октября ее владельцами стали более 600 белорусов.
Положительную динамику продаж в 2026 году демонстрируют и другие представители линейки. Так, кроссовер BELGEE X70 разошелся тиражом более чем в 620 экземпляров. Аналогичный высокий результат показал и технологичный гибрид BELGEE X80 PHE — свыше 620 проданных единиц обеспечили этой модели лучший коммерческий показатель с момента ее выхода на рынок.
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