Октябрь 2026 года стал рекордным месяцем для отечественного автопроизводителя СЗАО «БЕЛДЖИ», сообщает Telegram-канал предприятия.

Модели предприятия продемонстрировали высокие результаты продаж, подтвердив растущий интерес жителей республики к автомобилям локального производства и доверие к бренду.

Главным драйвером этого успеха стало обновление модельного ряда, среди которого особую популярность завоевал кроссовер BELGEE X50+. Всего за один месяц покупатели сделали выбор в пользу этой модификации более 1500 раз. Высокий спрос сохраняется и на базовую модель BELGEE X50 — в течение октября ее владельцами стали более 600 белорусов.

Положительную динамику продаж в 2026 году демонстрируют и другие представители линейки. Так, кроссовер BELGEE X70 разошелся тиражом более чем в 620 экземпляров. Аналогичный высокий результат показал и технологичный гибрид BELGEE X80 PHE — свыше 620 проданных единиц обеспечили этой модели лучший коммерческий показатель с момента ее выхода на рынок.