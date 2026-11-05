ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ТОРГОВЛИ НА БУТБ


10:14 06.11.2026

По итогам 10 месяцев 2026 г. общая сумма биржевых сделок резидентов Российской Федерации на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) увеличилась на 30% в годовом исчислении. Этому поспособствовал существенный рост биржевого товарооборота между белорусскими и российскими участниками торгов по таким направлениям, как продукция агропромышленного комплекса и металлургии. По сравнению с январем-октябрем 2025 г. данные показатели повысились на 32% и 31% соответственно.

Такой информацией поделился начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время выступления на форуме «Международный день торговли 2026», который прошел в Москве. Мероприятие, организованное Ассоциацией экспортеров и импортеров России, зарекомендовало себя как площадка для открытого диалога представителей государства и бизнеса по широкому кругу вопросов трансграничной торговли. В этом году в форум собрал свыше тысячи участников из 25 стран, сообщает пресс-служба БУТБ.

«Российские компании являются самыми активными и многочисленными пользователями нашей торговой платформы. На сегодняшний день это около 5400 субъектов хозяйствования из 79 регионов России. 480 из них аккредитовались в качестве участников биржевых торгов в текущем году и уже применяют биржевой механизм для заключения экспортно-импортных сделок с предприятиями Республики Беларусь и других стран, включая Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Ярослав Ковальчук.

По словам представителя биржи, в структуре сделок российских компаний преобладают закупки белорусских товаров. В стоимостном выражении это порядка 87%. В настоящее время наиболее востребованы такие позиции, как сливочное масло, сухое молоко, мясопродукты, пиломатериалы и льняное волокно. В свою очередь российские трейдеры в основном реализуют на БУТБ уголь и кокс, изделия из черных и цветных металлов, зерно, полимерную продукцию, а также промышленное оборудование и запчасти.

«Помимо предоставления российским экспортерам и импортерам электронной инфраструктуры для заключения сделок, биржа контролирует исполнение обязательств, помогает снизить риски при взаиморасчетах, содействует в поиске контрагентов и оказывает маркетинговую поддержку. Таким образом, аккредитация на бирже обеспечивает доступ к целому ряду инструментов и, по сути, служит „одним окном“ для работы на внешнем контуре», — резюмировал начальник управления ВЭД БУТБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2026
валюта курс
EUR 3.3599
USD 2.9915
RUB 3.6535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3581 +0.0078
USD 2.9915 +0.0109
RUB 3.6535 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3440 3.3440
USD 2.9810 2.9850
RUB 3.4708 3.6390
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1215
EUR/RUB 92.0500 95.5500
USD/RUB 82.1000 85.9744
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте