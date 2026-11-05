По итогам 10 месяцев 2026 г. общая сумма биржевых сделок резидентов Российской Федерации на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) увеличилась на 30% в годовом исчислении. Этому поспособствовал существенный рост биржевого товарооборота между белорусскими и российскими участниками торгов по таким направлениям, как продукция агропромышленного комплекса и металлургии. По сравнению с январем-октябрем 2025 г. данные показатели повысились на 32% и 31% соответственно.

Такой информацией поделился начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук во время выступления на форуме «Международный день торговли 2026», который прошел в Москве. Мероприятие, организованное Ассоциацией экспортеров и импортеров России, зарекомендовало себя как площадка для открытого диалога представителей государства и бизнеса по широкому кругу вопросов трансграничной торговли. В этом году в форум собрал свыше тысячи участников из 25 стран, сообщает пресс-служба БУТБ.

«Российские компании являются самыми активными и многочисленными пользователями нашей торговой платформы. На сегодняшний день это около 5400 субъектов хозяйствования из 79 регионов России. 480 из них аккредитовались в качестве участников биржевых торгов в текущем году и уже применяют биржевой механизм для заключения экспортно-импортных сделок с предприятиями Республики Беларусь и других стран, включая Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан», — сообщил Ярослав Ковальчук.

По словам представителя биржи, в структуре сделок российских компаний преобладают закупки белорусских товаров. В стоимостном выражении это порядка 87%. В настоящее время наиболее востребованы такие позиции, как сливочное масло, сухое молоко, мясопродукты, пиломатериалы и льняное волокно. В свою очередь российские трейдеры в основном реализуют на БУТБ уголь и кокс, изделия из черных и цветных металлов, зерно, полимерную продукцию, а также промышленное оборудование и запчасти.

«Помимо предоставления российским экспортерам и импортерам электронной инфраструктуры для заключения сделок, биржа контролирует исполнение обязательств, помогает снизить риски при взаиморасчетах, содействует в поиске контрагентов и оказывает маркетинговую поддержку. Таким образом, аккредитация на бирже обеспечивает доступ к целому ряду инструментов и, по сути, служит „одним окном“ для работы на внешнем контуре», — резюмировал начальник управления ВЭД БУТБ.