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Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛО $3,9 МЛРД
09:01 06.11.2026
В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь превысил $77,4 млрд, увеличившись в текущих ценах на 20,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
По данным ведомства, экспорт белорусских товаров вырос на 22,9% до $36,8 млрд, в то время как импорт увеличился на 19,2%, составив почти $40,7 млрд. В результате дефицит внешней торговли товарами за отчетный период сложился на уровне $3,9 млрд.
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