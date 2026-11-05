В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь превысил $77,4 млрд, увеличившись в текущих ценах на 20,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, экспорт белорусских товаров вырос на 22,9% до $36,8 млрд, в то время как импорт увеличился на 19,2%, составив почти $40,7 млрд. В результате дефицит внешней торговли товарами за отчетный период сложился на уровне $3,9 млрд.