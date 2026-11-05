ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ СОСТАВИЛО $3,9 МЛРД


09:01 06.11.2026

В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь превысил $77,4 млрд, увеличившись в текущих ценах на 20,9% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

По данным ведомства, экспорт белорусских товаров вырос на 22,9% до $36,8 млрд, в то время как импорт увеличился на 19,2%, составив почти $40,7 млрд. В результате дефицит внешней торговли товарами за отчетный период сложился на уровне $3,9 млрд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.11.2026
валюта курс
EUR 3.3599
USD 2.9915
RUB 3.6535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3581 +0.0078
USD 2.9915 +0.0109
RUB 3.6535 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3450 3.3510
USD 2.9850 2.9870
RUB 3.4708 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 06.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1250
EUR/RUB 92.0000 95.5200
USD/RUB 81.8000 85.9744
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте