Министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь утвердил план проведения Белорусской недели предпринимательства 2026 года, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Пул из более чем 200 тематических мероприятий охватит все регионы страны, открывая широкие возможности для активного участия всех заинтересованных представителей делового сообщества. Деловая программа этого года получила четкое тематическое разделение по дням, что позволит детально проработать ключевые точки роста сектора.

Старт масштабному событию будет дан 16 ноября — первый день недели полностью посвятят стимулированию и поддержке предпринимательских инициатив среди молодежи. В продолжение этой темы фокус внимания сместится на институциональные механизмы, и второй день будет целиком посвящен развитию и повышению эффективности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Затем участники перейдут к обсуждению отраслевой специфики: третий день организаторы посвятят раскрытию потенциала и актуальным вопросам туристического направления. Логическим продолжением экспертных дискуссий станет четвертый день, который традиционно отведут под прямой и открытый диалог между представителями органов власти и бизнеса.

Ярким финальным аккордом Белорусской недели предпринимательства станет торжественная церемония чествования победителей Национального конкурса «Предприниматель года», где заслуженные награды получат лучшие представители отечественного бизнеса.