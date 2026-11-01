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Экономика РБ
МОДЕРНИЗАЦИЯ «АСБ-АГРО ГОРОДЕЦ» ДОЛЖНА СТАТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ДРУГИХ РАЙОНОВ - ЛУКАШЕНКО
15:03 05.11.2026
Модернизация «АСБ-Агро Городец» должна стать примером для других районов. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 ноября в Шкловском районе Могилевской области при посещении предприятия.
По его словам, преобразования в Городце являются частью общего плана развития Шкловского района, который должен стать ориентиром для остальных территорий. «Он должен быть если не образцом, то примером, в каком направлении районы должны развиваться», — сказал глава государства на предприятии. Соответствующие подходы в ближайшее время обсудят на семинаре с участием президента.
В целом Лукашенко намерен дать серьезный толчок развитию сельхозпроизводства на востоке страны — в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. «Мы уже все вам показали, как надо. Будем требовать. Деньги вложили немалые — нужен результат», — заявил он. Президент особо подчеркнул, что в сельском хозяйстве не должно быть иждивенческого подхода: поддержка сохранится, но станет более адресной. «Это не значит, что мы не будем поддерживать сельское хозяйство. Нам ничего тут ломать не надо. Но где-то донастраивать будем. Деньги надо вкладывать, чтобы была отдача», — требует глава государства.
Еще одной точкой посещения стали реконструированные мехмастерские и машинный двор, где спустя год после критики был наведен должный порядок. Лукашенко отметил, что сделано все хорошо, и поинтересовался мнением местных рабочих, которые также положительно оценили условия. Он напомнил о необходимости следить за состоянием техники, бережно ее эксплуатировать и своевременно обслуживать.
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