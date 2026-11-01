Александр Лукашенко поручил развивать мясное скотоводство в регионах с низкой рентабельностью молочного производства. Об этом он заявил 5 ноября в Шкловском районе Могилевской области, где он посетил ЗАО «АСБ-Агро Городец», сообщает пресс-служба президента.

Глава государства обозначил приоритет — строительство небольших ферм по откорму крупного рогатого скота мясных пород. По его словам, это целесообразно прежде всего на удаленных территориях, где молочное направление нерентабельно, но кормовая база позволяет содержать небольшое поголовье. Такие территории, отметил он, есть также в Могилевской, Минской и других областях. Для наполнения таких ферм, по его мнению, необходимо развивать племенное животноводство.

«Нам придется это делать. В Витебской области обязательно», — сказал Лукашенко там же, приведя пример: на 200 га угодий можно прокормить около 100 голов скота. «Нам надо разумно подходить к тому, где что делать. И делать капитально и технологично», — потребовал он, добавив, что мясное направление имеет хороший экспортный потенциал и приносит прибыль. Предыдущий визит президента на предприятие состоялся в сентябре 2025 года и сопровождался критикой состояния объектов — машинного двора, молочно-товарного комплекса и сельхозучастков,

В мае 2026 года акции ЗАО «АСБ-Агро Городец» были переданы в хозяйственное ведение РУП «Могилевоблгаз». Была разработана комплексная программа модернизации на 2026–2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей. Она предусматривает строительство и модернизацию ряда объектов, включая ферму по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. Президент побывал на этой ферме и дал высокую оценку увиденному, отметив созданные условия.

На ферму уже поступило 235 голов молодняка герефордской породы для формирования племенного мясного стада — мясо этой породы отличается выраженной «мраморностью». Программой модернизации также предусмотрены возведение мехмастерских со вспомогательными помещениями, модернизация склада минеральных удобрений, строительство профилактория для телят и силосных траншей, реконструкция фермы по откорму молодняка КРС.

При этом глава государства критически отметил, что работы по модернизации начались только после его поручения. «В этом и вся наша беда, и наши проблемы — без поручения мы ничего не делаем», — сказал он на предприятии. Лукашенко подчеркнул необходимость трудовой и технологической дисциплины, а также своевременных расчетов с добросовестными работниками. «Людям зарплату не жалей. Но это должна быть зарплата, а не зряплата», — добавил президент.