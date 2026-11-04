ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ. КАКИЕ НОВАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №559?


14:13 05.11.2026

В Беларуси приняты меры по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. Это закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2026 г. № 559, опубликованном на Национальном правовом Портале.

Как сообщает Национальный правовой портал, документом корректируются утвержденные постановлением Правительства Беларуси от 2 февраля 2009 г. № 128 «Об обеспечении занятости инвалидов»:

Положение о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том числе специализированных, для трудоустройства инвалидов;

Положение о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации к трудовой деятельности инвалидов.

Изменениями уточняются вопросы использования бюджетных средств при финансировании создания новых рабочих мест. В частности, предусмотрено введение:

условия о равнодолевом участии бизнеса и государства в расходах на создание рабочих мест для инвалидов (при этом бюджетное финансирование составит не более 1000 базовых величин за одно рабочее место);

требования об обеспечении:

доли численности работающих инвалидов не менее 3 % от списочной численности работников на дату обращения за получением средств бюджета (не распространяется на случаи создания рабочих мест в сельской местности и городах с населением до 20 тыс. человек);

организацией, нанимателем оплаты труда инвалидов на планируемых к созданию, созданных, сохраненных рабочих местах в размере не менее 150 % месячной (часовой) минимальной заработной платы.

Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».

Постановление вступает в силу с 1 января 2027 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2026
валюта курс
EUR 3.3556
USD 2.9806
RUB 3.6515
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3503 +0.0208
USD 2.9806 +0.0027
RUB 3.6515 -0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3560
USD 2.9860 2.9900
RUB 3.4689 3.6290
подробнее

Конвертация в банках
на 05.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1225 1.1240
EUR/RUB 92.4500 96.3389
USD/RUB 82.8500 85.7081
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте