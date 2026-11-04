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Экономика РБ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ. КАКИЕ НОВАЦИИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ №559?
14:13 05.11.2026
В Беларуси приняты меры по стимулированию создания рабочих мест для инвалидов. Это закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 октября 2026 г. № 559, опубликованном на Национальном правовом Портале.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом корректируются утвержденные постановлением Правительства Беларуси от 2 февраля 2009 г. № 128 «Об обеспечении занятости инвалидов»:
Положение о порядке финансирования и компенсации затрат на создание и сохранение рабочих мест, в том числе специализированных, для трудоустройства инвалидов;
Положение о порядке организации и финансирования мероприятий по адаптации к трудовой деятельности инвалидов.
Изменениями уточняются вопросы использования бюджетных средств при финансировании создания новых рабочих мест. В частности, предусмотрено введение:
условия о равнодолевом участии бизнеса и государства в расходах на создание рабочих мест для инвалидов (при этом бюджетное финансирование составит не более 1000 базовых величин за одно рабочее место);
требования об обеспечении:
доли численности работающих инвалидов не менее 3 % от списочной численности работников на дату обращения за получением средств бюджета (не распространяется на случаи создания рабочих мест в сельской местности и городах с населением до 20 тыс. человек);
организацией, нанимателем оплаты труда инвалидов на планируемых к созданию, созданных, сохраненных рабочих местах в размере не менее 150 % месячной (часовой) минимальной заработной платы.
Правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции».
Постановление вступает в силу с 1 января 2027 г.
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