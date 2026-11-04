В Беларуси пенсии и пособия за 7 ноября выплатят досрочно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», из-за предстоящих праздничных выходных в отделениях почтовой связи деньги начнут выдавать на несколько дней раньше обычного.

Первыми выплаты уже начали получать жители Витебской области — в данном регионе досрочная выдача стартовала с 4 ноября. Сегодня, 5 ноября, началась выплата жителям Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также в Минске и самом Витебске.

Такие меры позволят гражданам своевременно распорядиться средствами в праздничные дни, когда большинство почтовых отделений закроются. Непосредственно в праздничный день, 7 ноября, в республике будут функционировать исключительно дежурные объекты почтовой связи.