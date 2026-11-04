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Экономика РБ


НА БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПАРТИЮ КОНТРАБАНДНОЙ БРЕНДОВОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ ЛАТВИИ


11:59 05.11.2026

Партию женской брендовой одежды, подлежащей декларированию, сокрыл от таможенного контроля гражданин Латвии при въезде в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, следовал мужчина на автомобиле MERCEDES-BENZ через пункт пропуска «Каменный Лог», где для прохождения границы выбрал красный коридор.

Он подал пассажирскую декларацию на временный ввоз транспортного средства и заявил, что иных товаров, которые требовалось бы задекларировать, при себе не имеет.

При осмотре автомобиля гродненские таможенники убедились в обратном - он был заполнен обувью, сумками, одеждой, в том числе шубами.

Все изделия оказались новыми, при этом фабричные этикетки с них были срезаны. Согласно заключению эксперта стоимость товаров составила более 132 тыс. белорусских рублей.

Гродненской региональной таможней в отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь, санкцией которой предусмотрено наложение штрафа в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.
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