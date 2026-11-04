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Экономика РБ


МИНСВЯЗИ ОТКРЫЛО ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПИЛОТНЫЕ ИТ-ПРОЕКТЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


10:59 05.11.2026

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь объявило о старте приема заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи, открыт сбор предложений по новому приоритетному направлению, которое предусматривает внедрение корпоративной сервисной шины данных (ESB) на отечественных промышленных предприятиях.

К участию в этой масштабной инициативе приглашаются белорусские ИТ-компании, обладающие собственными технологическими разработками в данной области. Для вхождения в программу цифровизации претендентам необходимо направить пакет документов по установленной форме в срок по 31 декабря 2026 года включительно. Перед отправкой организаторы рекомендуют потенциальным участникам детально ознакомиться с методическими рекомендациями по подготовке документов, поскольку все одобренные заявки в дальнейшем ожидает строгий многоэтапный отбор.

Сам процесс пилотирования и последующей интеграции технологических решений будет проходить в четко регламентированной последовательности. На основе утвержденной ведомством схемы ИТ-продуктам предстоит пройти следующий цикл:

• 01. Подача официальной заявки в Центр перспективных исследований (ЦПИ).

• 02. Первичный анализ и рассмотрение поданных материалов специалистами ЦПИ.

• 03. Проведение комплексной научно-технической экспертизы проекта.

• 04. Принятие Советом по цифровому развитию финального решения о целесообразности проекта.

• 05. Практическая реализация пилотного решения на выбранной площадке.

• 06. Системный мониторинг и независимая оценка эффективности внедренного решения.

• 07. Экспертное принятие решения о возможности дальнейшего тиражирования технологии.

• 08. Публикация успешных кейсов на «Витрине цифровых проектов» для их последующего масштабирования.

Помимо четкой этапности, организаторы обращают внимание участников на ключевые экономические условия программы. Финансирование пилотных проектов будет осуществляться полностью за счет собственных средств исполнителей, а также других не запрещенных законодательством источников. При этом в условиях высокой конкуренции, если по одному направлению будет заявлено несколько рабочих решений, Совет выберет и направит на общереспубликанское масштабирование результаты только наиболее эффективного пилотного проекта.
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