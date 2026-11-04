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Экономика РБ
НА МТЗ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ
10:43 05.11.2026
На Минском тракторном заводе состоялся круглый стол «Профориентационная работа: от колледжа до производства», посвященный вопросам подготовки будущих специалистов и укрепления связей между системой образования и промышленными предприятиями, сообщает Telegram-канал МТЗ.
Участие во встрече принял директор ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова» (Республика Татарстан) Евгений Назаров.
Знакомство с МТЗ продолжилось на производстве. Гость посетил выставку техники BELARUS, корпус сборки тракторов, механический цех № 5 и музей предприятия. Экскурсия позволила ближе познакомиться с историей завода, современными производственными процессами и возможностями промышленной площадки.
«Организация производства выстроена четко: заметно, что коллектив действует согласованно и понимает общие задачи. Масштабы завода и качество техники дают представление об уровне производства», – отметил Евгений Назаров.
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