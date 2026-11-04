Вопрос наращивания доли продажи белорусских товаров в торговле рассмотрен 4 ноября 2026 года коллегией Комитета государственного контроля, сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Программой социально-экономического развития на 2021 – 2025 годы определена задача по увеличению доли отечественных товаров в общем объеме розничного товарооборота до 63%, в том числе продовольственных – до 85% в 2025 году. Эти цели не достигнуты. На протяжении последних лет наблюдается снижение доли продажи товаров отечественного производства, в том числе и по позициям, которые могут быть полностью обеспечены белорусскими производителями.

Не дают реального результата заключенные МАРТ соглашения с торговыми сетями и производителями. В прошлом году ни один из крупнейших ритейлеров не вышел на установленный ориентир по доле продаж отечественных товаров. При этом владельцы торговых сетей также несут ответственность за формирование спроса в пользу отечественного товара.

Белорусская продукция в торговых залах нередко имеется в недостаточном ассортименте, размещается на нижних полках или в неудобных для покупателей местах. Торговые сети игнорируют рекомендации МАРТ о приоритетной выкладке отечественной продукции.

До настоящего времени не выстроена взаимовыгодная работа белорусских производителей и маркетплейсов – практически весь реализуемый ими товар импортный.

Многочисленные нарушения установлены при проверках в магазинах низких цен, где продаются импортные товары. Выявлены факты реализации такой продукции ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих их приобретение, и без маркировки.

Сдерживает рост продаж и пассивность самих производителей в продвижении своей продукции. Выявляются факты неисполнения заявок торговых сетей. Прекращается выпуск востребованных моделей. Не ведется системная маркетинговая работа. Недостаточно развита работа с мелкими субъектами торговли.

Органами финансовых расследований будет продолжена работа по выявлению и пресечению преступлений при розничной торговле товарами. По каждому выявленному факту причинения существенного вреда государственным интересам в сфере торговли действиям всех лиц, допустивших такие нарушения, будет даваться принципиальная оценка в рамках уголовного законодательства.