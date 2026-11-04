|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВОПРОС НАРАЩИВАНИЯ ДОЛИ ПРОДАЖИ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ РАССМОТРЕН КОЛЛЕГИЕЙ КГК
10:37 05.11.2026
Вопрос наращивания доли продажи белорусских товаров в торговле рассмотрен 4 ноября 2026 года коллегией Комитета государственного контроля, сообщает пресс-служба профильного ведомства.
Программой социально-экономического развития на 2021 – 2025 годы определена задача по увеличению доли отечественных товаров в общем объеме розничного товарооборота до 63%, в том числе продовольственных – до 85% в 2025 году. Эти цели не достигнуты. На протяжении последних лет наблюдается снижение доли продажи товаров отечественного производства, в том числе и по позициям, которые могут быть полностью обеспечены белорусскими производителями.
Не дают реального результата заключенные МАРТ соглашения с торговыми сетями и производителями. В прошлом году ни один из крупнейших ритейлеров не вышел на установленный ориентир по доле продаж отечественных товаров. При этом владельцы торговых сетей также несут ответственность за формирование спроса в пользу отечественного товара.
Белорусская продукция в торговых залах нередко имеется в недостаточном ассортименте, размещается на нижних полках или в неудобных для покупателей местах. Торговые сети игнорируют рекомендации МАРТ о приоритетной выкладке отечественной продукции.
До настоящего времени не выстроена взаимовыгодная работа белорусских производителей и маркетплейсов – практически весь реализуемый ими товар импортный.
Многочисленные нарушения установлены при проверках в магазинах низких цен, где продаются импортные товары. Выявлены факты реализации такой продукции ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих их приобретение, и без маркировки.
Сдерживает рост продаж и пассивность самих производителей в продвижении своей продукции. Выявляются факты неисполнения заявок торговых сетей. Прекращается выпуск востребованных моделей. Не ведется системная маркетинговая работа. Недостаточно развита работа с мелкими субъектами торговли.
Органами финансовых расследований будет продолжена работа по выявлению и пресечению преступлений при розничной торговле товарами. По каждому выявленному факту причинения существенного вреда государственным интересам в сфере торговли действиям всех лиц, допустивших такие нарушения, будет даваться принципиальная оценка в рамках уголовного законодательства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2026
Курсы в банках
на 05.11.2026
Конвертация в банках
на 05.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте