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Экономика РБ
«БЕЛАВИА» ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 2 МЛН. ПАССАЖИРОВ С НАЧАЛА 2026 ГОДА
09:46 05.11.2026
Авиакомпания «Белавиа» перевезла более 2 млн. пассажиров с начала 2026 года, сообщает Telegram-канал компании.
Отечественный перевозчик подвел итоги операционной деятельности за 10 месяцев текущего года, продемонстрировав существенный рост ключевых показателей. С января по октябрь включительно «Белавиа» выполнила более 15,8 тысячи рейсов. Нынешний пассажиропоток оказался на 14% выше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Примечательно, что в прошлом году двухмиллионный рубеж покорился авиакомпании значительно позже — только в декабре.
Такая динамика обусловлена высокой популярностью ряда международных направлений. Специалисты перевозчика также составили рейтинг маршрутов, которые пользовались наибольшим спросом у путешественников. Лидерами по проценту загрузки пассажирских кресел стали Дубай, Тель-Авив, Стамбул, а также азиатские курорты — Нячанг, Санья и Маттала (Шри-Ланка).
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