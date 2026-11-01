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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ BR 8,3 МРД


17:39 04.11.2026

В Беларуси за январь-сентябрь 2026 года на жилищное строительство направили более 8,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Министерство финансов Беларуси.

Общий объем инвестиций в отрасль достиг 8 307,3 миллиона рублей. Основным источником финансирования стали средства населения, которые составили 60,5% от всей суммы, или 5 022,0 миллиона рублей. Остальная часть была сформирована за счет кредитов банков (1 281,9 млн рублей), бюджетных средств (1 111,8 млн рублей) и иных источников (891,6 млн рублей).

Благодаря этим вложениям в стране ввели в эксплуатацию 27 900 квартир, что эквивалентно 2 700,9 тысячи квадратных метров. Такие темпы позволили выполнить годовое задание по общему вводу жилья на 67,5%, превысив промежуточный плановый показатель, который был установлен на уровне не менее 65%.

Значительное внимание в этот период уделялось развитию государственного арендного фонда. На эти цели выделили 1 043,7 миллиона рублей, включая 945,7 миллиона рублей непосредственно бюджетных средств. В результате строители сдали 5 580 арендных квартир (329,1 тыс. кв. м), выполнив годовое задание в этом сегменте на 50,6% при плане в 50%.

Параллельно в республике продолжается активная поддержка граждан, нуждающихся в особой заботе государства, в первую очередь — больших семей. На обеспечение жильем многодетных семей за девять месяцев направили 520,4 миллиона рублей. Из них 289,4 миллиона составили кредиты банков (включая 135,9 млн рублей льготных займов), 190,5 миллиона рублей — собственные средства семей, а 40,3 миллиона рублей поступило из бюджета. Это финансирование позволило построить для многодетных семей 2 244 квартиры общей площадью 226,7 тысячи квадратных метров.
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