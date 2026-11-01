ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МОГИЛЕВОБЛАВТОТРАНС ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ПАРТИЮ АВТОБУСОВ МАЗ


17:28 04.11.2026

ОАО «Могилевоблавтотранс» получило новую партию автобусов МАЗ, сообщает Telegram-канал Минского автозавода.

Организация пополнила свой подвижной состав шестью современными низкопольными автобусами третьего поколения МАЗ 303. Новая техника уже распределена по филиалам предприятия и в ближайшее время выйдет на городские маршруты в Могилеве, Бобруйске, Горках и Осиповичах.

Помимо этого, значительное обновление затронуло и сам областной центр, где нагрузка на транспортную сеть традиционно выше. Для работы на самых загруженных линиях Могилева предприятие дополнительно приобрело восемь сочлененных автобусов особо большой вместимости МАЗ 216.

Как отметили в «Могилевоблавтотрансе», эти современные «гармошки» стали оптимальным решением для городских дорог. Новинки Минского автомобильного завода призваны эффективно решить проблему высокого пассажиропотока, объединяя в себе повышенную вместимость, экономичность и максимальный комфорт для жителей и гостей региона.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.11.2026
валюта курс
EUR 3.3556
USD 2.9806
RUB 3.6515
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3503 +0.0208
USD 2.9806 +0.0027
RUB 3.6515 -0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3350 3.3400
USD 2.9800 2.9810
RUB 3.4754 3.6090
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1220
EUR/RUB 92.4500 95.5400
USD/RUB 82.8500 85.4689
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте