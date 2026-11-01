ОАО «Могилевоблавтотранс» получило новую партию автобусов МАЗ, сообщает Telegram-канал Минского автозавода.

Организация пополнила свой подвижной состав шестью современными низкопольными автобусами третьего поколения МАЗ 303. Новая техника уже распределена по филиалам предприятия и в ближайшее время выйдет на городские маршруты в Могилеве, Бобруйске, Горках и Осиповичах.

Помимо этого, значительное обновление затронуло и сам областной центр, где нагрузка на транспортную сеть традиционно выше. Для работы на самых загруженных линиях Могилева предприятие дополнительно приобрело восемь сочлененных автобусов особо большой вместимости МАЗ 216.

Как отметили в «Могилевоблавтотрансе», эти современные «гармошки» стали оптимальным решением для городских дорог. Новинки Минского автомобильного завода призваны эффективно решить проблему высокого пассажиропотока, объединяя в себе повышенную вместимость, экономичность и максимальный комфорт для жителей и гостей региона.