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Экономика РБ
МОГИЛЕВОБЛАВТОТРАНС ПОЛУЧИЛ НОВУЮ ПАРТИЮ АВТОБУСОВ МАЗ
17:28 04.11.2026
ОАО «Могилевоблавтотранс» получило новую партию автобусов МАЗ, сообщает Telegram-канал Минского автозавода.
Организация пополнила свой подвижной состав шестью современными низкопольными автобусами третьего поколения МАЗ 303. Новая техника уже распределена по филиалам предприятия и в ближайшее время выйдет на городские маршруты в Могилеве, Бобруйске, Горках и Осиповичах.
Помимо этого, значительное обновление затронуло и сам областной центр, где нагрузка на транспортную сеть традиционно выше. Для работы на самых загруженных линиях Могилева предприятие дополнительно приобрело восемь сочлененных автобусов особо большой вместимости МАЗ 216.
Как отметили в «Могилевоблавтотрансе», эти современные «гармошки» стали оптимальным решением для городских дорог. Новинки Минского автомобильного завода призваны эффективно решить проблему высокого пассажиропотока, объединяя в себе повышенную вместимость, экономичность и максимальный комфорт для жителей и гостей региона.
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