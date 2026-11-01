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Экономика РБ


СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ ФОНДЫ БЕЛАРУСИ СФОРМИРОВАНЫ НА 90%


14:48 04.11.2026

Стабилизационные фонды Беларуси сформированы на 90%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, полностью завершить закладку овощей и фруктов на межсезонный период 2026/2027 годов планируется до 15 ноября. Всего в рамках госзаказа необходимо обеспечить 165,51 тысячи тонн продукции, при этом львиную долю объема — 149,93 тысячи тонн — традиционно составляют яблоки и так называемый «борщевой набор».

Главным новшеством текущего сезона стало расширение перечня продукции, закладываемой в отечественные хранилища. Впервые в рамках госзаказа для обеспечения внутреннего рынка добавлены длинноплодные и среднеплодные огурцы, а также красные томаты (за исключением вишневидных сортов и томатов в кистях). Сроки поставок этих овощей в торговые сети страны четко определены: огурцы будут поступать на прилавки с 1 ноября по 31 марта, а томаты — с 1 ноября по 30 апреля.

Для защиты интересов покупателей государство установило предельные максимальные розничные цены на всю линейку товаров из стабфондов. Так, килограмм картофеля в белорусских магазинах не может стоить дороже 1,11 руб., свеклы — 1,23 руб., моркови — 1,41 руб., капусты — 1,70 руб., а репчатого лука — 1,77 руб. Максимальная цена на свежие яблоки зафиксирована на уровне 4,80 руб. за килограмм. Стоимость новых позиций в перечне также строго ограничена: предельная розничная цена на огурцы составляет 9,16 руб., на томаты — 10,36 руб. за килограмм.

Стоит отметить, что для этих поставок в межсезонный период предусмотрен особый порядок ценообразования. В рамках выполнения госзаказа производителям и поставщикам не нужно согласовывать повышение отпускных цен по правилам известного постановления № 713. Однако это послабление касается исключительно объемов стабфондов. Если же предприятия будут продавать плодоовощную продукцию сверх установленного государственного заказа, формирование цен на нее по-прежнему будет жестко регулироваться нормами постановления № 713.

Соблюдение всех правил заготовки и реализации овощей остается приоритетной задачей для контролирующих органов. Вопросы закладки плодоовощной продукции в стабилизационные фонды и соблюдения дисциплины цен находятся на особом контроле МАРТ
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