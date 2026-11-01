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Экономика РБ


ВКЛАД В ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТУРЧИН ВРУЧИЛ ГОСНАГРАДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР


14:24 04.11.2026

Премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер, сообщает пресс-служба Правительства.

Среди награжденных - представители промышленности, АПК, строительства, лесного хозяйства, образования, таможенных органов и др.

"В основе любого значимого достижения лежит сочетание опыта, компетенций и усилий сплоченных коллективов. У каждого времени свои приоритеты, у каждой эпохи свои задачи. Но неизменными остаются ответственность за порученное дело, стремление добиваться поставленных целей и понимание того, что личный вклад каждого имеет значение для общего результата. Сегодня чествуем людей, заслуги которых по праву удостоены признания государства", - отметил Александр Турчин.

Премьер-министр подчеркнул, что страна становится сильной, когда у нее есть ясные цели и люди, готовые их достичь. "Это те, кто создают новые производства, строят объекты, обеспечивают работу предприятий, развивают образование, медицину, культуру и другие сферы. От вашей компетентности, ответственности и неравнодушного отношения к работе во многом зависит благосостояние общества и судьба государства", - сказал Александр Турчин.

Глава Правительства добавил, что достижения не случайны. За ними - годы работы, преодоленные трудности и стремление делать свое дело достойно. Это возможно только тогда, когда видишь общую картину, понимаешь перспективы и умеешь предвидеть изменения.

"В современных условиях особенно важно не останавливаться на достигнутом. Меняются требования, усиливается конкуренция. Чтобы двигаться вперед, необходимо быть готовыми учиться, осваивать новое и находить ответы на возникающие вопросы. При этом важно не только решать сегодняшние задачи, но и создавать основу для будущего - сохранять накопленные знания, передавать опыт и готовить тех, кому предстоит продолжить начатое. Именно так отдельные успехи становятся прочной основой для дальнейшего развития", - отметил Александр Турчин.

Отдельно Глава Правительства обратился к родным и близким награжденных. "Сегодняшний день - хороший повод сказать им отдельные слова благодарности, ведь за вашими успехами стоит и их поддержка. Терпение, понимание, готовность быть рядом в непростые моменты - все это дает силы для новых свершений", - добавил премьер-министр.

От имени Правительства и от себя лично Глава Правительства поздравил с заслуженными государственными наградами, пожелал здоровья, благополучия и настойчивости в реализации намеченных планов. "Пусть всегда рядом будут люди, на которых можно положиться, а дома ждут тепло и понимание. Благодарю за ваш труд и вклад в развитие нашей страны", - сказал Александр Турчин.
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