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Экономика РБ


В МИНСКЕ ТАМОЖЕННИКИ ОБНАРУЖИЛИ 4 ТЫС ЕВРО, СПРЯТАННЫХ В УПАКОВКЕ С КОНФЕТАМИ


12:32 04.11.2026

Сотрудники пункта таможенного оформления «Минская почта» при досмотре одного из международных почтовых отправлений обнаружили спрятанные в упаковке с конфетами 4 тысячи евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, посылка прибыла в адрес гражданки Беларуси из Германии. В таможенной декларации отправитель указал о находящихся в ней косметике, одежде и продуктах питания.

Внимание таможенников обратил на себя нетоварный вид одной из упаковок с конфетами, при вскрытии которой и обнаружены наличные денежные средства.

По данному факту Минской региональной таможней начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП Республики Беларусь. Денежные средства изъяты до решения суда.

«Пересылка наличных денежных средств в международных почтовых отправлениях запрещена вне зависимости от суммы и наименования валюты», - напомнили в таможенном комитете.
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