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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА


12:05 04.11.2026

Расширенное заседание технического комитета по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 4 «Менеджмент качества» состоялось сегодня на площадке БелГИСС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, на повестке была дальнейшая работа по проектам новых государственных стандартов в области системного менеджмента.

Следующим шагом обозначено рассмотрение членами ТК BY 4 окончательных редакций проектов стандарта на методы и инструменты бережливого менеджмента и стандарта-гайда «Система менеджмента качества. Стадии жизненного цикла продукции. Общие требования». Они подготовлены БелГИСС с учетом поступивших в ходе обсуждения замечаний и предложений. На это отведен срок до середины ноября, далее при достижении консенсуса последует подготовка стандартов к принятию.

К слову, одним из актуальных вопросов, обозначенных в ходе дискуссий, является алгоритм выбора предприятием наиболее приемлемой методики бережливого менеджмента для внедрения. Как ответ – БелГИСС готовит по данной теме соответствующие методические рекомендации на основе лучших международных практик.

На заседании также были обсуждены подходы к разработке государственных стандартов на системы менеджмента качества, требования к проведению их внутренних аудитов, экологический менеджмент. Международной организацией по стандартизации ISO в течение апреля – сентября 2026 г. были опубликованы новые версии этих международных стандартов.

Для того, чтобы поддерживать конкурентоспособность, отечественным предприятиям предстоит внедрить новые требования в добровольном порядке в течение переходного периода (три года). С этой целью необходимо имплементировать международные требования на национальном уровне. По словам специалистов БелГИСС, кардинальных изменений очередной пересмотр международных стандартов не привнес, однако точечные новации имеются. «Сегодня важно как можно раньше развернуть в стране процессы их изучения, разработки соответствующих государственных стандартов, а также адаптации инфраструктуры подтверждения соответствия и промышленности. Поэтому призываем все заинтересованные стороны к активному участию в данных работах, включая и вопросы финансирования», – акцентировал внимание Александр Бурак.

В ходе заседания было поддержано предложение участников об организации в рамках ТК BY 4 цикла экспертных круглых столов по актуальным вопросам применения стандартов, практике подтверждения соответствия систем менеджмента второй и третьей сторонами и др.
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