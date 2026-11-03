Рынок новых легковых автомобилей Беларуси в октябре 2026 года сохранил объемы предыдущего месяца и перешел к более стабильной динамике. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

По итогам октября было реализовано почти 10 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем в сентябре. При этом в годовом выражении рынок продолжает демонстрировать высокий рост: по сравнению с октябрем 2025 года объем продаж увеличился на 49%.

После заметных изменений объемов продаж в предыдущие месяцы октябрь прошел без резких колебаний. Умеренный рост по сравнению с сентябрем продемонстрировали сразу несколько брендов, в том числе Belgee, Geely, Lada, Haval и Avatr. Такая динамика свидетельствует о стабилизации рынка новых легковых автомобилей на достигнутом высоком уровне.

Продажи новых электромобилей в октябре практически не изменились. По итогам месяца было реализовано около 3,4 тыс. электромобилей, что на 0,8% больше, чем в сентябре. Таким образом, после более заметной сентябрьской коррекции сегмент электромобилей сохранил достигнутый объем продаж.

Особый интерес представляет динамика импорта электромобилей после окончания квот на их беспошлинный ввоз. В октябре совокупный импорт электромобилей юридическими и физическими лицами составил около 2,5 тыс. автомобилей. Примерно две трети этого объема пришлось на юридических лиц и около одной трети — на физических лиц. По сравнению с сентябрем совокупный импорт электромобилей снизился на 21%, что было ожидаемо после изменения условий ввоза.

При этом октябрьский результат практически соответствует среднему ежемесячному объему импорта электромобилей в 2026 году.

Таким образом, завершение действия квот привело к снижению импорта относительно предыдущего месяца, однако пока не привело к его резкому сокращению. Октябрь показал стабилизацию рынка новых легковых автомобилей Беларуси после периода заметных месячных колебаний.

По словам члена Правления БАА В.С. Туркина, октябрь стал знаковым месяцем для белорусского авторынка. Он отметил, что совокупные продажи брендов Belgee и Geely превысили рубеж в 45 тысяч автомобилей, заняв более 60% рынка, Dongfeng сохраняет объемы сборки на уровне свыше 800 машин в месяц, а Haval демонстрирует рост примерно до 150 единиц. При этом статистика указывает на дальнейший перекос рынка в сторону физических лиц.

Эксперт жестко раскритиковал текущие рыночные условия, обратив внимание на колоссальную разницу в налоговой нагрузке на бизнес и обычных граждан.

«О каких равных условиях конкуренции можно говорить, если юридическое лицо — официальный импортер — уплачивает утилизационный сбор за премиальный автомобиль в размере более 100 тыс. рублей, тогда как физическое лицо за аналогичный автомобиль уплачивает 625 рублей?» — заявил В.С. Туркин.

Как подчеркнул представитель БАА, именно из-за этой тарифной разницы основной объем импорта премиум-сегмента сегодня идет через физлиц. Кроме того, по его словам, значительная часть дорогих автомобилей ввозится в страну с использованием льготных категорий граждан, которые зачастую фактически не являются их конечными пользователями.