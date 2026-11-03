ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


РЫНОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТО В БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ И ПОКАЗАЛ РОСТ НА 2% - БАА


11:55 04.11.2026

Рынок новых легковых автомобилей Беларуси в октябре 2026 года сохранил объемы предыдущего месяца и перешел к более стабильной динамике. Об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

По итогам октября было реализовано почти 10 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% больше, чем в сентябре. При этом в годовом выражении рынок продолжает демонстрировать высокий рост: по сравнению с октябрем 2025 года объем продаж увеличился на 49%.

После заметных изменений объемов продаж в предыдущие месяцы октябрь прошел без резких колебаний. Умеренный рост по сравнению с сентябрем продемонстрировали сразу несколько брендов, в том числе Belgee, Geely, Lada, Haval и Avatr. Такая динамика свидетельствует о стабилизации рынка новых легковых автомобилей на достигнутом высоком уровне.

Продажи новых электромобилей в октябре практически не изменились. По итогам месяца было реализовано около 3,4 тыс. электромобилей, что на 0,8% больше, чем в сентябре. Таким образом, после более заметной сентябрьской коррекции сегмент электромобилей сохранил достигнутый объем продаж.

Особый интерес представляет динамика импорта электромобилей после окончания квот на их беспошлинный ввоз. В октябре совокупный импорт электромобилей юридическими и физическими лицами составил около 2,5 тыс. автомобилей. Примерно две трети этого объема пришлось на юридических лиц и около одной трети — на физических лиц. По сравнению с сентябрем совокупный импорт электромобилей снизился на 21%, что было ожидаемо после изменения условий ввоза.

При этом октябрьский результат практически соответствует среднему ежемесячному объему импорта электромобилей в 2026 году.

Таким образом, завершение действия квот привело к снижению импорта относительно предыдущего месяца, однако пока не привело к его резкому сокращению. Октябрь показал стабилизацию рынка новых легковых автомобилей Беларуси после периода заметных месячных колебаний.

По словам члена Правления БАА В.С. Туркина, октябрь стал знаковым месяцем для белорусского авторынка. Он отметил, что совокупные продажи брендов Belgee и Geely превысили рубеж в 45 тысяч автомобилей, заняв более 60% рынка, Dongfeng сохраняет объемы сборки на уровне свыше 800 машин в месяц, а Haval демонстрирует рост примерно до 150 единиц. При этом статистика указывает на дальнейший перекос рынка в сторону физических лиц.

Эксперт жестко раскритиковал текущие рыночные условия, обратив внимание на колоссальную разницу в налоговой нагрузке на бизнес и обычных граждан.

«О каких равных условиях конкуренции можно говорить, если юридическое лицо — официальный импортер — уплачивает утилизационный сбор за премиальный автомобиль в размере более 100 тыс. рублей, тогда как физическое лицо за аналогичный автомобиль уплачивает 625 рублей?» — заявил В.С. Туркин.

Как подчеркнул представитель БАА, именно из-за этой тарифной разницы основной объем импорта премиум-сегмента сегодня идет через физлиц. Кроме того, по его словам, значительная часть дорогих автомобилей ввозится в страну с использованием льготных категорий граждан, которые зачастую фактически не являются их конечными пользователями.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2026
валюта курс
EUR 3.3323
USD 2.9779
RUB 3.6584
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3295 +0.0113
USD 2.9779 +0.023
RUB 3.6584 +0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3210 3.3250
USD 2.9780 2.9780
RUB 3.4754 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1170 1.1199
EUR/RUB 91.0000 95.5600
USD/RUB 81.3000 85.4689
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте