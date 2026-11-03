Два новых детских сада откроются в Минске в 2027 году, два новых детских сада откроются в Минске в 2027 году, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Новые объекты возводятся в развивающихся жилых районах города и призваны снизить нагрузку на существующую социальную инфраструктуру.

Один из детских садов строится в микрорайоне Лошица-8.2. За возведение трехэтажного здания, рассчитанного на 230 мест, отвечает ЗАО «ПМК-55». Проектом предусмотрен собственный бассейн. В настоящее время на площадке выполняются фасадные работы, благоустройство прилегающей территории и установка теневых навесов. Внутри здания в разгаре специальный комплекс работ и чистовая отделка. Примечательно, что фасад объекта получит яркое цветовое решение, гармонирующее с расположенным по соседству торговым центром «Мандарин».

Параллельно масштабные работы развернулись и в жилом комплексе «Минск-Мир», где в квартале № 26 строится аналогичное дошкольное учреждение. Этот сад, также рассчитанный на 230 мест с бассейном, возводит генподрядное СУ-19 треста № 1. Строительство стартовало весной текущего года. Сейчас рабочие форсируют каменную кладку, перекрывают второй этаж и переходят к возведению финального, третьего уровня. Основная задача — выйти на устройство кровли уже в декабре. Одновременно с этим специалисты ведут монтаж теплотрассы и укладку ливневой канализации.

Освоение этой площадки продолжится и далее: до конца года в ЖК «Минск-Мир» заложат еще один социальный объект. Новое дошкольное учреждение появится в квартале № 7, расположенном напротив торгово-развлекательного центра «Авиамолл» в границах улиц Братской, Николы Теслы, Жореса Алферова и Игоря Лученка. К строительству приступит СУ-94 треста № 1, а заказчик объекта, «УКС Мингорисполкома», уже подготовил и утвердил цветовые решения для будущего фасада.