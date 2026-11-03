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Экономика РБ
НОВЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ОБЪЯВЛЕНЫ НА МИНЩИНЕ
11:31 04.11.2026
Решением Молодечненского районного исполнительного комитета № 1789 объявлены ботанические памятники природы местного значения «Карельская береза» и «Купаловские (вязынские) дубы», которое вступает в силу сегодня, 4 ноября 2026 года.
Как https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2026/november/95714/ Национальный правовой портал, правовым актом установлены границы, площадь, список землепользователей, земельные участки (части земельных участков) которых включены в состав земель этих памятников природы.
На территории памятников действует режим охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пунктах 1, 2 статьи 29 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых природных территориях». В частности, запрещены: разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; сброс сточных вод в окружающую среду; мойка механических транспортных средств;
выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков (за исключением случаев выполнения научно обоснованных работ по выжиганию растительности для улучшения среды обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, и (или) к видам, подпадающим под действие международных договоров Республики Беларусь, и иных случаев, предусмотренных законодательными актами); проведение сплошных рубок главного пользования; размещение палаток и палаточных городков, туристских стоянок, других оборудованных зон и мест отдыха;
проведение массовых мероприятий при отсутствии благоустройства территории; выпас и прогон скота.
Полномочия по управлению памятниками природы возложены на Радошковичский сельский исполком.
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