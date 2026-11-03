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Экономика РБ


ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА $376,5 МЛН


11:06 04.11.2026

Международные резервные активы Беларуси на 1 ноября 2026 года составили $ 14,257 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В октябре 2026 года золотовалютные резервы сократились на $376,5 млн. после снижения в сентябре 2026 года на $609 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в октябре уменьшилась с $7,2376 млрд. до $6,7766 млрд. Активы в иностранной валюте за октябрь выросли на $89,1 млн. и на 1 ноября 2026 года составили $6,0808 млрд.
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