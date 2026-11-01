Белорусская железная дорога сохраняет действующие тарифы на перевозки грузов в 2027 году в международном сообщении. Решение об этом было принято в Ташкенте (Республика Узбекистан), где с 27 по 30 октября 2026 года состоялась XXXV Тарифная Конференция железнодорожных администраций – участниц Тарифного Соглашения стран СНГ. В работе форума приняла участие делегация Белорусской железной дороги.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, по итогам конференции утверждена Тарифная политика железных дорог государств – участников СНГ на 2027 год. В документ вошли согласованные условия перевозки грузов в вагонах и контейнерах по территории Республики Беларусь, а также сопутствующие виды работ и услуг.

Для привлечения дополнительных грузопотоков и повышения конкурентоспособности железнодорожных перевозок белорусская сторона приняла решение сохранить тарифы на уровне 2026 года, соблюдая баланс интересов перевозчиков и грузоотправителей.

Кроме того, по решению участников конференции, функции Управления делами Тарифной политики в 2027 году будет выполнять железнодорожная администрация Республики Казахстан.