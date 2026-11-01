Модернизация цеха МДФ и производство продукции в ОАО «Витебскдрев» должны начаться к июлю 2028 года. Об этом во время посещения предприятия заявил премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Во время рабочей поездки в северный регион премьер-министр побывал в ОАО "Витебскдрев". Александр Турчин на совещании с руководством облисполкома, горисполкома и предприятия обсудил, как реализуется инвестиционный проект по модернизации цеха МДФ.

Правительство планирует рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению. "Я хочу, чтобы мы сегодня приняли все необходимые решения. И в установленные сроки, о которых мы договорились, напряженные сроки - к июлю 2028 года - были завершены все строительно-монтажные работы и предприятие приступило к нормальному функционированию - выпуску продукции", - подчеркнул Александр Турчин.