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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ НА PRODEXPO-2026 В МИНСКЕ


16:14 03.11.2026

Минский международный выставочный центр с 17 по 20 ноября станет главной деловой площадкой для ведущих игроков продовольственного рынка. XXXII Международная специализированная выставка-ярмарка PRODEXPO-2026 объединит на своих площадях производителей и поставщиков продуктов питания, напитков, сырья, ингредиентов, а также новейшего оборудования и технологий для пищевой промышленности.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, масштабный форум демонстрирует высокий уровень международного представительства — свое участие уже подтвердили около 130 экспонентов из семи государств. В нынешнем году географическая карта мероприятия свяжет предприятия из Беларуси, России, Китая, Вьетнама, Индии, Ирана и Кореи.

Наряду с иностранными партнерами ключевой акцент экспозиции будет сделан на потенциале отечественного агропромышленного комплекса. Свои передовые достижения и новинки продукции продемонстрируют организации из всех областей республики.

В число белорусских участников вошли ведущие отраслевые бренды, представляющие мясной, молочный и хлебопекарный секторы:

• Брестская область: Кобринский маслодельно-сыродельный завод, «Берестейский пекарь», Ляховичский консервный завод.

• Витебская область: Глубокский мясокомбинат, Миорский мясокомбинат, Верхнедвинский маслосырзавод.

• Гомельская область: Гомельская птицефабрика, Калинковичский мясокомбинат.

• Гродненская область: Гродненский, Волковысский, Ошмянский и Слонимский мясокомбинаты, ОАО «Беллакт», Лидский молочно-консервный комбинат, Рогозницкий и Гольшанский крахмальные заводы, Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», «Гроднохлебпром», «Лидахлебопродукт», УПП «Сморгонский КХП».

• Минская область: Слуцкий сыродельный комбинат, Слуцкий хлебозавод, Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский молочный завод №1.

• Могилевская область: ОАО «Молочные горки».

Формирование выставочных стендов продолжается, и список участников ежедневно пополняется новыми компаниями, готовыми презентовать свои возможности широкой профессиональной аудитории.
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