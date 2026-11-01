Белорусские сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства достигли знакового рубежа в уборочной кампании. По оперативным данным Минсельхозпрода на 3 ноября, общий каравай страны зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса и кукурузы превысил отметку в 11 млн и составил 11 млн 47 тыс тонн.

Главный вклад в этот весомый результат внесла Минская область, где аграрии собрали более 3 миллионов тонн зерна. Лидирующие позиции также удерживает Гродненский регион, перешагнувший рубеж в 2 миллиона тонн.

Чуть уступает лидерам Брестская область, чей намолот составил 2 миллиона 24 тысячи тонн. Весомый вклад в общий успех продемонстрировали и другие регионы страны. В Могилевской области собрано 1 миллион 367 тысяч тонн, в Гомельской — 1 миллион 293 тысячи тонн, а хлеборобы Витебщины пополнили республиканский каравай на 1 миллион 150 тысяч тонн.