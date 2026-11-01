В октябре 2026 года в Минске зарегистрировали 885 сделок с недвижимостью, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Этот показатель оказался ниже результатов предыдущих месяцев: в сентябре было оформлено 1 151 соглашение, а в августе — 1 163.

Снижение покупательского интереса затронуло не только Минск, но и все областные центры страны. Сильнее всего спад проявился в Гомеле, где после рекордного конца лета число сделок сократилось сразу на 93. На этом фоне выделился Гродно, где с учетом более поздней регистрации договоров сентябрьский показатель превысил отметку в 300 проданных квартир.

Помимо стандартных договоров, на рынке купли-продажи традиционно присутствует скрытая активность в виде выкупа долей. В октябре специалисты зафиксировали 102 такие операции, когда объект в итоге полностью переходил в собственность к одному или нескольким покупателям.

Окончательные итоги октября будут скорректированы в следующих отчетах. В текущую статистику попадают только сделки с целыми квартирами в многоквартирных домах, при этом до 12–20% договоров купли-продажи обычно дорегистрируются уже в следующем месяце.