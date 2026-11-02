Премьер-министр Александр Турчин с рабочей поездкой посещает Витебскую область, где в том числе проходят испытания новой белорусской техники для уборки кукурузы, передает пресс-служба Правительства.

В Полоцком районе Александр Турчин побывал на поле ОАО "Новые Горяны". Хозяйство убирает кукурузу на зерно, в среднем получая 92 ц/га. Для демонстрации представили энергонасыщенные комбайны, в том числе высокой проходимости на полугусеничном ходу производства "Гомсельмаша". На поле техника продемонстрировала два типа уборки кукурузы - на корнаж (зерностержневой смеси) и на зерно.

"Выращивание кукурузы на зерно является одним из главных направлений на ближайшие 4-5 лет, мы его будем развивать. Как показала практика, кукуруза в регионе растет. Если с ней работать по технологии, то мы сможем получать хороший результат, - рассказал журналистам исполняющий обязанности председателя Витебского облисполкома Сергей Левкович. - В этом году мы преодолеем планку по намолоту зерна кукурузы в более 200 тыс. т. Такого урожая в истории Витебской области еще не было".

Он также отметил, что эта культура особенно ценна для кормовой базы. "Она позволит обеспечить животноводство необходимым объемом фуража, без кукурузы мы не обойдемся. Главное - это сроки уборки. В условиях нашего региона необходим определенный парк техники, чтобы эту культуру вовремя убирать", - добавил Сергей Левкович.

Он проинформировал, что в следующем году северный регион планирует сделать первые закупки новых белорусских комбайнов для уборки кукурузы, которые помогут собирать урожай и на переувлажненных почвах.