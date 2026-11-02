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Экономика РБ


МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ЗАПУСТИЛ СБОРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВО ВЬЕТНАМЕ


13:44 03.11.2026

ОАО «МТЗ» совместно с зарубежными партнерами приступило к организации локального сборочного производства тракторов BELARUS во Вьетнаме.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, важным шагом в реализации масштабного кооперационного проекта стал успешный выпуск пилотной партии техники, состоящей из популярных моделей 892.2 и 820.

Основой для успешного старта проекта послужила масштабная технологическая подготовка. Представители Минского тракторного завода Дмитрий Давыдовский и Сергей Солодкий провели комплексное обучение вьетнамских специалистов, детально ознакомив их со всеми нюансами производственного цикла. Передача практического опыта и ключевых компетенций со стороны белорусских машиностроителей позволила в короткие сроки подготовить квалифицированные местные кадры для работы на новом конвейере.

Результаты совместной работы были официально продемонстрированы в рамках торжественной церемонии передачи собранных машин. Участие в мероприятии принял генеральный консул Республики Беларусь в Хошимине Александр Сидорук. В своем приветственном слове дипломат подчеркнул, что выпуск первых экземпляров техники знаменует собой не завершение проекта, а переход на качественно новый этап — создание полноценного, высокотехнологичного сборочного предприятия. Глава консульства также отметил высокий профессионализм участников и слаженное взаимодействие сторон, благодаря которым инициатива получила успешное воплощение.

Высокий спрос на продукцию Минского тракторного завода открывает широкие перспективы для дальнейшего укрепления двусторонних экономических связей. Вьетнамская сторона демонстрирует стабильно высокий интерес к технике BELARUS, в связи с чем партнеры уже достигли соглашения о поставке следующей партии тракторокомплектов.

Подобный шаг позволяет ОАО «МТЗ» планомерно расширять географию своего международного присутствия. Развитие локальных сборочных узлов наряду с прямым экспортом готовой продукции способствует качественному повышению узнаваемости и укреплению рыночных позиций флагмана белорусского машиностроения за рубежом.
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