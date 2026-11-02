|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.11.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БЕЛАЗ ИНВЕСТИРОВАЛ БОЛЕЕ 250 МЛН РУБЛЕЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
11:09 03.11.2026
БЕЛАЗ уже направил более 250 миллионов белорусских рублей на модернизацию производства в 2026 году, обеспечивая тем самым технологический задел для повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения на внешних рынках. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства промышленности.
Масштабное обновление мощностей и создание фундамента для долгосрочного развития предприятия проходят в тесном согласовании с Минпромом.
В рамках этой масштабной инвестпрограммы завод готовится к кардинальному обновлению станочного парка. Готовность производственных площадок к приемке и запуску более 30 единиц нового высокотехнологичного оборудования лично проверил генеральный директор предприятия Сергей Лесин во время рабочего совещания непосредственно в заводских цехах.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2026
Курсы в банках
на 03.11.2026
Конвертация в банках
на 03.11.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте