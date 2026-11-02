БЕЛАЗ уже направил более 250 миллионов белорусских рублей на модернизацию производства в 2026 году, обеспечивая тем самым технологический задел для повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения на внешних рынках. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства промышленности.

Масштабное обновление мощностей и создание фундамента для долгосрочного развития предприятия проходят в тесном согласовании с Минпромом.

В рамках этой масштабной инвестпрограммы завод готовится к кардинальному обновлению станочного парка. Готовность производственных площадок к приемке и запуску более 30 единиц нового высокотехнологичного оборудования лично проверил генеральный директор предприятия Сергей Лесин во время рабочего совещания непосредственно в заводских цехах.