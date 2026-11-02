Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси провело масштабную информационную работу для граждан и бизнеса. Ведомство систематизировало ключевые требования законодательства, чтобы повысить осведомленность участников рынка о действующих в стране механизмах ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в основе национальной системы контроля лежат два ключевых документа. Базовые перечни регулируемых товаров и услуг, а также полномочия контролирующих органов закреплены Указом № 72 от 25 февраля 2011 года. В свою очередь, Указ № 171 от 13 июня 2023 года наделяет Правительство правом утверждать конкретные списки продукции и определять точный порядок формирования и применения тарифов.

Непосредственно МАРТ выступает главным координатором этой масштабной ценовой политики, однако само регулирование построено по строгому отраслевому принципу. Министерство не только координирует общую систему, но и напрямую выступает регулятором для субъектов-доминантов и естественных монополий. При этом остальные сегменты экономики и социальной сферы распределены между профильными государственными органами, на которые возложены функции по нормативно-правовому регулированию и ценовому контролю в соответствующих сферах деятельности.

В производственном секторе жесткий контроль закреплен за ключевыми ведомствами. Так, в сфере агропромышленного комплекса ценообразование регламентируется постановлением Совмина № 985, разработчиком которого является Минсельхозпрод. Это ведомство регулирует цены на сельскохозяйственную продукцию для госнужд и товары для субъектов АПК, отвечая за все разъяснения, кроме четвертого пункта постановления, оставшегося за МАРТ. Параллельно с этим в строительной отрасли для производителей, импортеров и оптовиков действуют ограничения на строительные материалы. Их рамки, нормативы рентабельности и надбавки определяются постановлениями Минстройархитектуры № 125 и № 85, которое полностью курирует данные вопросы. В свою очередь, стратегический сектор нефтепродуктов и топлива находится под управлением концерна «Белнефтехим».

Социально значимый блок и сфера услуг подчинены аналогичной логике распределения ответственности. Министерство здравоохранения уполномочено регулировать стоимость лекарственных средств и платных медицинских услуг, а Министерство образования контролирует цены на программы высшего и среднего специального образования, оказываемые на платной основе. В то же время вопросы регионального значения, такие как тарифы на коммунальные услуги и городские пассажирские перевозки всеми видами транспорта, кроме железнодорожного, переданы местным властям — облисполкомам и Минскому горисполкому, которые принимают решения по обязательному согласованию с МАРТ.

Такой комплексный и разделенный по зонам ответственности подход позволяет государству осуществлять точечный контроль над ценами, оперативно реагируя на изменения в каждой конкретной отрасли экономики.