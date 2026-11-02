ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.11.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МАРТ НАПОМНИЛ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН В БЕЛАРУСИ


10:46 03.11.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси провело масштабную информационную работу для граждан и бизнеса. Ведомство систематизировало ключевые требования законодательства, чтобы повысить осведомленность участников рынка о действующих в стране механизмах ценообразования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в основе национальной системы контроля лежат два ключевых документа. Базовые перечни регулируемых товаров и услуг, а также полномочия контролирующих органов закреплены Указом № 72 от 25 февраля 2011 года. В свою очередь, Указ № 171 от 13 июня 2023 года наделяет Правительство правом утверждать конкретные списки продукции и определять точный порядок формирования и применения тарифов.

Непосредственно МАРТ выступает главным координатором этой масштабной ценовой политики, однако само регулирование построено по строгому отраслевому принципу. Министерство не только координирует общую систему, но и напрямую выступает регулятором для субъектов-доминантов и естественных монополий. При этом остальные сегменты экономики и социальной сферы распределены между профильными государственными органами, на которые возложены функции по нормативно-правовому регулированию и ценовому контролю в соответствующих сферах деятельности.

В производственном секторе жесткий контроль закреплен за ключевыми ведомствами. Так, в сфере агропромышленного комплекса ценообразование регламентируется постановлением Совмина № 985, разработчиком которого является Минсельхозпрод. Это ведомство регулирует цены на сельскохозяйственную продукцию для госнужд и товары для субъектов АПК, отвечая за все разъяснения, кроме четвертого пункта постановления, оставшегося за МАРТ. Параллельно с этим в строительной отрасли для производителей, импортеров и оптовиков действуют ограничения на строительные материалы. Их рамки, нормативы рентабельности и надбавки определяются постановлениями Минстройархитектуры № 125 и № 85, которое полностью курирует данные вопросы. В свою очередь, стратегический сектор нефтепродуктов и топлива находится под управлением концерна «Белнефтехим».

Социально значимый блок и сфера услуг подчинены аналогичной логике распределения ответственности. Министерство здравоохранения уполномочено регулировать стоимость лекарственных средств и платных медицинских услуг, а Министерство образования контролирует цены на программы высшего и среднего специального образования, оказываемые на платной основе. В то же время вопросы регионального значения, такие как тарифы на коммунальные услуги и городские пассажирские перевозки всеми видами транспорта, кроме железнодорожного, переданы местным властям — облисполкомам и Минскому горисполкому, которые принимают решения по обязательному согласованию с МАРТ.

Такой комплексный и разделенный по зонам ответственности подход позволяет государству осуществлять точечный контроль над ценами, оперативно реагируя на изменения в каждой конкретной отрасли экономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.11.2026
валюта курс
EUR 3.3149
USD 2.9549
RUB 3.6577
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.11.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3182 +0.0244
USD 2.9549 +0.0089
RUB 3.6577 -0.0058
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3200
USD 2.9670 2.9650
RUB 3.4748 3.6180
подробнее

Конвертация в банках
на 03.11.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1119 1.1215
EUR/RUB 91.6500 95.1500
USD/RUB 82.3000 84.8200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте