МТС и Министерство образования запустили третий поток обучения в онлайн-школе цифровой грамотности для подростков #ДиджиталЛаб.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании МТС, участниками нового потока стали более 150 подростков 15-18 лет со всей страны.

Программа включает 7 тематических вебинаров, разработанных с учетом актуальных вызовов цифрового мира. Школьники изучают, как создавать качественный контент, безопасно работать с нейросетями и соблюдать баланс в использовании гаджетов.

Первый урок был посвящен цифровой безопасности и тому, как распознавать мошенничество в сети. Его провел Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности, ведущий контент-аналитик. На занятии ребята разобрали реальные схемы фишинга и социальной инженерии, научились отличать подозрительные ссылки от безопасных и узнали, как защитить свои данные при общении в сети. Практические примеры и живой диалог позволили участникам сразу применить новые знания.

Участие в школе бесплатное, а занятия проходят в онлайн-формате. Это делает обучение доступным для ребят из любого уголка Беларуси. По завершении курса самые активные ученики будут приглашены на офлайн-выпускной, где смогут пообщаться со спикерами вживую и расширить круг полезных знакомств.

Справочно:

МТС активно реализует проекты по повышению цифровой грамотности. В рамках инициатив #ДиджиталЛаб, #ШколаЦифровойГрамотности, #ИнтернетБезБуллинга и #НаучиСвоихБлизких компания помогает пользователям разных возрастов осваивать онлайн-среду — от базовых навыков до защиты личных данных и осознанного использования цифровых инструментов. #ДиджиталЛаб — совместный проект МТС и Министерства образования, который реализуется с 2025 года.