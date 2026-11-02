В Беларуси в октябре установили исторический рекорд по продажам автомобилей Geely и BELGEE – более 6700 автомобилей. Причем почти 40% из них пришлось на электромобили и гибриды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СЗАО «БЕЛДЖИ», большим успехом на рынке продолжает пользоваться электрический городской хэтчбек Geely EX2.Спрос на автомобили белорусского производства уверенно растет с начала года. Резкий всплеск продаж произошел в июле и августе, а новый пик пришелся на октябрь.

Рекордными оказались как совокупные продажи автомобилей «БЕЛДЖИ», так и реализация «зеленого транспорта». В октябре белорусы купили свыше 2640 электромобилей и гибридов – больше, чем когда-либо.

Популярностью на рынке пользуется и обновленный кроссовер BELGEE X50. Всего за месяц его выбрали более 600 покупателей. Интерес к бюджетной версии кроссовера усилила возможность получить скидку от 3000 рублей при покупке в трейд-ин. Также рекордное значение в 2026 году показал и кроссовер BELGEE X70, его выбрало более 620 белорусов.

Среди электромобилей фаворитом остается Geely EX2 – свыше 1430 единиц. Гибридный кроссовер BELGEE X80 PHEV также остается на пике популярности – более 620 продаж только в октябре, что является рекордом для модели.

«Спрос на автомобили отечественного производства продолжает расти. Высокую востребованность демонстрируют новинки. В частности, крайне востребован дебютировавший весной BELGEE X50+, на который пришлось более 1500 продаж, а в октябре интерес рынка подтвердил и обновленный BELGEE X50. Важной тенденцией для нас стало увеличение доли «зеленого транспорта»: почти 40% от общего объема продаж составили электромобили и гибридные модели марок Geely и BELGEE, что стало новым рекордом. Белорусы выбирают инновационные, комфортные, доступные и экологичные автомобили», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Успех белорусских автомобилей объясняют широким модельным рядом, гибкой ценовой политикой и доступными финансовыми программами. Многие покупатели BELGEE и Geely берут льготные кредиты от 0,01% на срок до 10 лет с авансом от 10%. Кроме того, завод продлил до конца ноября акции на модельный ряд BELGEE и Geely, а модель BELGEE X70 в комплектациях с полным приводом теперь стала еще доступнее. Подробнее можно узнать на сайте производителя belgee.by.

Под Борисовом намерены расширять и углублять производство. На территории СЗАО «БЕЛДЖИ» возводят цех штамповки площадью более 5000 «квадратов». На нем будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.