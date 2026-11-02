В Беларуси предусматривается введение условия о равнодолевом участии бизнеса (50%) и государства (50%) в расходах на создание рабочих мест для инвалидов (в настоящее время компенсируется 100% таких расходов). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ подготовлен в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование (компенсацию) создания (сохранения) рабочих мест для инвалидов. Также устанавливается требование к уровню оплаты труда на создаваемом для инвалида рабочем месте - не ниже 150% минимальной заработной платы.

Бизнес и бюджет финансируют создание рабочего места в равных долях. При этом бюджетное финансирование - до 1 тыс. базовых величин на одно рабочее место. Условие для получения бюджетного финансирования исходя из доли работающих инвалидов - не менее 3% (в настоящее время финансирование выделяется, если количество новых рабочих мест, планируемых к созданию, превысит 3%). Указанное условие не будет распространяться на случаи создания рабочих мест для инвалидов в сельской местности и городах с численностью населения до 20 тыс. человек.