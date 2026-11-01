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Экономика РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
17:15 02.11.2026
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 31 октября 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 367,69 (ранее Br 396,63), серебро – Br 4,63 (ранее Br 5,75), платина – Br 134,13 (ранее Br 163,36); палладий – Br 90,70 (ранее Br 116,89); родий – Br 836,21 (ранее Br 843,16), рутений – Br 177,96 (ранее Br 165,86); иридий – Br 910,59 (ранее Br 786,71), осмий – Br 36,98 (ранее Br 37,91).
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