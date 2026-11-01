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Экономика РБ


НА СОВЕЩАНИИ У ЛУКАШЕНКО ОБСУДИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЖИНСКОГО ГОКА


16:26 02.11.2026

Александр Лукашенко провел совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству Нежинского горно-обогатительного комплекса, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства назвал ГОК флагманским проектом для страны и потребовал честно обсудить существующие проблемы, сроки и решения для его скорейшего выхода на проектные мощности. Особый акцент на мероприятии был сделан на качестве строительно-монтажных работ и устранении подрядчиками всех выявленных дефектов.

Поскольку промышленный объект возводится преимущественно за счет привлеченных кредитных ресурсов, Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость строгого соблюдения экономической эффективности. Ожидается, что запуск производства на полную загрузку обеспечит своевременный возврат займов и станет стабильным источником валютной выручки и налоговых платежей. Кроме того, успешная работа комбината должна дать мощный импульс комплексному развитию инфраструктуры Любанского района Минской области.

В свою очередь, первый вице-премьер Николай Снопков доложил, что объекты первой и второй очередей Нежинского ГОКа уже официально введены в эксплуатацию. По его словам, комплекс выведен на среднесуточную проектную мощность, соответствующую выпуску 1 млн тонн калийных удобрений в год. На предприятии уже подписаны все акты приемки и получены заключения надзорных органов, а оставшиеся мелкие изолирующие и отделочные работы не препятствуют безопасной эксплуатации.

Запуск нового производства уже приносит практические результаты для экспортного потенциала страны. С момента получения первой товарной продукции в сентябре прошлого года на комплексе произведено около 400 тыс. тонн калийных удобрений, которые нашли своих покупателей на внешних рынках. В планах Правительства на текущий год — обеспечить выпуск 500 тыс. тонн, а в следующем году гарантированно выйти на объем в 1 млн тонн.

Дальнейшая стратегия развития промышленного гиганта предусматривает поэтапное расширение производственного потенциала в среднесрочной перспективе. До конца 2027 года планируется полностью завершить строительство третьей и четвертой очередей комплекса. Успешная реализация этих этапов позволит увеличить общие мощности комбината до 2 млн тонн хлористого калия в год.
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