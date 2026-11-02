Экономика РБ

БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ С 4 НОЯБРЯ ДОРОЖАЕТ НА 1 КОПЕЙКУ

15:35 02.11.2026 С 4 ноября 2026 г. уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белнефтехима, цена автобензина АИ-92 составит 2,63 руб., АИ-95 – 2,73 руб., АИ-98 – 2,95 руб., дизельное топливо – 2,73 руб.