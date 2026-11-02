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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА АЛКОГОЛЬ
15:08 02.11.2026
В Беларуси с 1 ноября текущего года вступили в силу новые правила ценообразования на алкогольную продукцию. Соответствующие корректировки предусмотрены постановлениями Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 60 и № 62 от 29 октября 2026 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе антимонопольного ведомства, принятые изменения оптимизируют действующую нормативную базу и разделяют систему регулирования на два самостоятельных функциональных блока. В связи с этим постановление МАРТ № 60 признает утратившими силу прежние акты, регламентировавшие минимальные цены на крепкий алкоголь (свыше 28 процентов) и марочные крепленые плодовые вина.
В рамках разделенного механизма сами цифровые показатели цен теперь закреплены в постановлении № 62. Данные сведения будут аккумулироваться и оперативно обновляться в банке данных «Единый реестр цифровых показателей» на Национальном правовом Интернет-портале (pravo.by).
Что касается непосредственных правил работы для субъектов хозяйствования, то порядок формирования стоимости и применения надбавок по-прежнему определяет профильная Инструкция МАРТ, утвержденная в августе 2021 года (постановление № 55), но уже с учетом последних изменений.
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