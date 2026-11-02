Рост реальных заработных плат продолжает поддерживать потребительский спрос в Беларуси. В сентябре 2026 г. реальная заработная плата увеличилась на 7,4% после 8,1% в августе.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, работодатели по-прежнему повышали размер оплаты труда из-за нехватки персонала. Уровень безработицы снизился с 2,1% в II кв. до 1,9% в III кв., обновив исторический минимум. Дополнительную поддержку доходам работников бюджетного сектора оказало повышение базовой ставки оплаты труда с сентября. Это позволило сохранить опережающий рост в бюджетной сфере (+8,3%) по сравнению со средним по экономике.

«Сохранение роста реальных доходов создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).