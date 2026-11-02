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Экономика РБ


БЕЛОРУССКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 4,5 МЛН. ТОНН САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И СВЫШЕ 730 ТЫС. ТОНН КАРТОФЕЛЯ


13:42 02.11.2026

В Беларуси по оперативным данным Минсельхозпрода на 2 ноября накопано 4 млн 558 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 499 ц/га. Работы выполнены на площади 91 тыс. гектаров, что составляет 84% от плана.

В разрезе регионов наибольший валовой сбор обеспечили Минская (1 млн 674 тыс. тонн) и Гродненская (1 млн 535 тыс. тонн) области. В Брестской области накоплено 823 тыс. тонн, в Могилевской — 457 тыс. тонн, в Гомельской — 42 тыс. тонн, а в Витебской — 27 тыс. тонн.

Параллельно с сахарной свеклой высокие результаты демонстрируют и картофелеводы страны, чей урожай в текущем году заметно превышает прошлогодние показатели. На отчетную дату в республике накопано 735 тыс. тонн «второго хлеба». Средняя урожайность составила 335 ц/га, что на 23 центнера выше уровня минувшего года. Лидером по производству картофеля стала Минская область с показателем 210 тыс. тонн. В Могилевской области собрано 162 тыс. тонн, в Брестской — 142 тыс. тонн, в Гродненской — 85 тыс. тонн, в Гомельской — 78 тыс. тонн, а в Витебской — 58 тыс. тонн.

Хорошими темпами идет и уборка овощей в открытом грунте, где аграрии уже освоили 86% запланированных площадей. Всего по стране собрано 154 тыс. тонн овощной продукции. Средняя урожайность с гектара сейчас составляет 317 ц/га.

Важной частью осеннего комплекса работ остается и обеспечение животноводческой отрасли кормами на зимне-стойловый период. На сегодняшний день в стране заготовлено 9 миллионов 280 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, что составляет 92% от плана. В хранилища заложено 19 млн 398 тыс. тонн силоса (94% от плана), 13 млн 81 тыс. тонн сенажа (91%) и 633 тыс. тонн сена (88%). При этом уборка кукурузы на силос уже практически завершена — работы выполнены на 98% площадей (973 тыс. га).

Одновременно с завершением страды сельхозпредприятия закладывают надежный фундамент под урожай будущего года. В рамках подготовки полей к весне в стране поднято зяби на площади 632 тыс. гектаров, или 44% от запланированного объема.

Для успешного проведения будущего ярового сева хозяйства также активно накапливают минеральные удобрения: под зяблевую обработку уже заготовлено 171 тыс. тонн действующего вещества азотных, фосфорных и калийных туков, что составляет 80% к плану.
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