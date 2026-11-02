В Республику Беларусь за прошедший месяц с украинской территории прибыло 3 959 граждан Украины.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, из них непосредственно через украинско-белорусскую границу въехали 10 человек, транзитом через Польшу — 3 365, через Литву — 552, через Латвию — 32.

Всего за 2026 год в нашу страну въехали 63 285 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 58, транзитом через Польшу — 55 403, через Литву — 7 438, через Латвию — 386.