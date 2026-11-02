Оперативники Гомельской таможни выявили пять фактов недоставки товаров иностранного производства, предназначенных для физических лиц, в места проведения контроля.

Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники остановили движение пяти транспортных средств, принадлежащих одному белорусскому индивидуальному предпринимателю, при проведении специальных мероприятий.

В авто находилось более 40 тыс. единиц одежды, обуви, сумок и других товаров народного потребления в ассортименте. Общая стоимость таких товаров составила порядка 500 тыс. белорусских рублей.

Установлено, что при их ввозе на территорию Беларуси не исполнено обязательное условие, предусмотренное Указом Главы государства Nº 297, - до передачи физлицам товары не были доставлены в места проведения контроля.

По каждому из фактов Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начаты административные процессы по ст. 13.36 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.