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Экономика РБ
ГОМЕЛЬСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 40 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ
13:13 02.11.2026
Оперативники Гомельской таможни выявили пять фактов недоставки товаров иностранного производства, предназначенных для физических лиц, в места проведения контроля.
Как уточнили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, таможенники остановили движение пяти транспортных средств, принадлежащих одному белорусскому индивидуальному предпринимателю, при проведении специальных мероприятий.
В авто находилось более 40 тыс. единиц одежды, обуви, сумок и других товаров народного потребления в ассортименте. Общая стоимость таких товаров составила порядка 500 тыс. белорусских рублей.
Установлено, что при их ввозе на территорию Беларуси не исполнено обязательное условие, предусмотренное Указом Главы государства Nº 297, - до передачи физлицам товары не были доставлены в места проведения контроля.
По каждому из фактов Гомельской таможней в отношении индивидуального предпринимателя начаты административные процессы по ст. 13.36 КоАП Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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