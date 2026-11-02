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Экономика РБ


«БЕЛАВИА» ПОЛУЧИЛА ВОЗМОЖНОСТЬ НАПРЯМУЮ ПОКУПАТЬ ЛАЙНЕРЫ И КОМПОНЕНТЫ BOEING – СМИ


13:08 02.11.2026

Министерство торговли США выдало корпорации Boeing лицензию на возобновление полноценного сотрудничества с белорусским национальным авиаперевозчиком «Белавиа». Об этом сообщил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков, https://ctv.by/news/ekonomika/belavia-poluchila-vozmozhnost-napryamuyu-pokupat-lajnery-i-komponenty-boeing-cherginec в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напомнил, что данный вопрос обсуждался во время сентябрьского визита американской делегации в Минск – на встрече Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. И буквально вчера было принято положительное решение. Переговорный процесс продолжается.

«Мы продолжаем консультации, продолжаем встречи в Вашингтоне. Работа ведется напряженно, работа ведется успешно. Нам осталось решить еще несколько задач, которые позволят двум сторонам выйти на новый уровень нашего взаимодействия», - отметил постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.

То, что «Белавиа» получила возможность напрямую покупать лайнеры и компоненты Boeing, дает пассажирам еще больше уверенности в комфорте и безопасности полетов. Также это снизит издержки национального авиаперевозчика.

«Напомню, что около года назад власти США сняли все санкции с авиакомпании «Белавиа». Теперь, после обращения корпорации Boeing в правительство США, выданы разрешения на поставку запасных частей, компонентов и продажу самолетов. Если мы находили запчасти на вторичных рынках, то сейчас это ускоряет поставку запасных частей, снижает стоимость этих же самых запчастей и компонентов. Ну и плюс теперь мы можем вести переговоры и приобретать новые самолеты, не со вторичного рынка», - сказал генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец.

«Белавиа» за девять месяцев года увеличила пассажиропоток почти на 15%, а объемы грузоперевозок выросли в 2,5 раза. Существенно расширена и география: возобновились полеты в Израиль, запущены регулярные рейсы в Таиланд и Вьетнам. В планах – открытие рейсов на Мальдивы и новые направления в Китай.
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