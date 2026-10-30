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Экономика РБ


СВЫШЕ 211 ТЫС. ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ С НАЧАЛА 2026 ГОДА


11:49 02.11.2026

С начала 2026 года в Беларусь прибыли 211 836 иностранных граждан из 38 государств, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, традиционно гости из соседних с Беларусью стран составляют большинство.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 470 005 жителей европейских стран. Из Латвии прибыли 464 288 иностранцев, из Литвы — 741 178, а из Польши — 167 044. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 97 495 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
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