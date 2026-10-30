В Министерстве промышленности Беларуси 30 октября 2026 года прошла рабочая встреча первого заместителя Министра промышленности Виктора Щетько, заместителя министра промышленности Дениса Бакея, Министра лесного хозяйства Сергея Ульдиновича, а также представителей холдингов «АМКОДОР» и «БЕЛАВТОМАЗ».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, стороны обсудили результативность уже выполненных ОАО «Амкодор» мероприятий по повышению качества и уровня сервисного обслуживания лесозаготовительной техники, имеющиеся проблемные вопросы.

Министерство лесного хозяйства отметило прогресс в работе ОАО «Амкодор» по обеспечению оперативного сервисного обслуживания гарантийной техники.

Также рассмотрены перспективные направления разработки отечественной техники для лесного хозяйства под существующие потребности. Поддержано предложение Минлесхоза о проведении полевых испытаний в лесхозах новой линейки техники МАЗ.

Обсуждено расширение взаимодействия организаций Минпрома и Минлесхоза, в частности возможное участие УП «БЕЛЛЕСЭКСПОРТ» в качестве головной организации системы Минлесхоза по обеспечению поставок запасных частей под потребность лесохозяйственных и лесоустроительных организаций республики.

По результатам рабочей встречи выработана совместная стратегия дальнейшего взаимодействия министерств, направленная на повышение качества и надежности отечественной техники.