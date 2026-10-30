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Экономика РБ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ 6 НОЯБРЯ В БЕЛАРУСИ СОКРАТЯТ НА ОДИН ЧАС
11:37 02.11.2026
В пятницу, 6 ноября, рабочий день в Беларуси будет сокращен на один час в связи с предстоящим праздником — Днем Октябрьской революции. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты.
Для сотрудников с неполным графиком время работы сократится пропорционально: например, при четырехчасовом рабочем дне уйти домой можно будет на 30 минут раньше, а при шестичасовом — на 45 минут.
Такой график напрямую повлиял на производственный календарь последнего месяца осени. В ноябре у белорусов с пятидневной рабочей неделей будет 21 рабочий день, а при шестидневной неделе — 24 дня.
В связи с этим Минтруда и соцзащиты скорректировало расчетную норму рабочего времени на месяц. Для пятидневки с выходными в субботу и воскресенье она составит 167 часов. Для тех, кто трудится шесть дней в неделю с выходным в воскресенье, норма определена в 161 час. Напомним, данные объемы времени были утверждены постановлением ведомства № 95 от 16 сентября 2025 года.
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