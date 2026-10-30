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Экономика РБ
МОЗЫРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ
11:15 02.11.2026
Мозырский машиностроительный завод расширяет модельный ряд лесной техники. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала заместитель директора предприятия по маркетингу и сервисному обслуживанию Алла Кацемба.
«В декабре этого года мы планируем собрать опытный образец новой модели манипулятора — М-100. Он будет соответствовать всем мировым аналогам: с большим вылетом стрелы, с большей грузоподъемностью, а все трубопроводы и рукава высокого давления будут «спрятаны» внутрь металлоконструкции, что позволит увеличить надежность устройства при работе в лесу. С помощью гидроманипуляторов на лесосеке почти не нужно работать вручную, а погрузка древесины идет в разы быстрее. У нас есть все компетенции, чтобы этот продукт получился востребованным и нужным для организаций Министерства лесного хозяйства», — пояснила Алла Кацемба.
В планах на будущий год у предприятия еще один проект — форвардер собственного производства с максимальной степенью локализации. Предполагается создать облегченную версию, чтобы не конкурировать в стране с еще одним производителем лесной техники.
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