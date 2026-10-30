В рамках развития сотрудничества между Беларусью и Китаем в биржевой сфере Белорусская универсальная товарная биржа планирует привлечь на регулярные биржевые торги полимерами, полимерными изделиями и химией на внутреннем рынке производителей данной продукции из Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, это поспособствует увеличению концентрации предложения на биржевой площадке и обеспечит более выгодные условия заключения сделок для белорусских потребителей.

«За 9 месяцев 2026 г. белорусские предприятия пищевой, строительной и деревообрабатывающей отраслей приобрели на биржевых торгах полимерные изделия и химическую продукцию почти на 91 млн USD, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Такой резкий рост объемов реализации во многом связан с расширением круга белорусских покупателей, заключающих сделки на системной основе – с 249 в январе-сентябре прошлого года до 330 в январе-сентябре текущего. Для китайских производителей это возможность в упрощенном порядке выйти на рынок Беларуси и наладить регулярные поставки, а для белорусских трейдеров – непосредственный доступ к китайским заводам-изготовителям, сокращение затрат и страхование рисков», – рассказал руководитель представительства БУТБ в Шанхае Алексей Дыкуша, выступая на китайско-российской конференции по обмену технологиями и рыночной интеграции в пластмассовой промышленности, которая прошла 30 октября в Нанкине (провинция Цзянсу) по случаю проведения Китайской международной выставки пластмасс (China International Plastics Exhibition 2026).

«В этом году мы достигли рекордного показателя по количеству аккредитованных на бирже китайских компаний – 120 менее чем за 10 месяцев. Для сравнения за весь прошлый год на биржу пришли 100 новых участников из КНР. В результате Поднебесная впервые поднялась на третье место по числу участников среди всех стран, представленных на биржевых торгах», – сообщил Алексей Дыкуша.